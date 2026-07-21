Cristina Chirichella, atleta italiana di pallavolo, ha annunciato di aver conseguito una laurea in Scienze Motorie. Nonostante un infortunio, si prepara a tornare in campo e prevede di giocare ancora alcuni anni. Ha spiegato che il percorso di studi è stato motivato dall’intenzione di aiutare le persone in difficoltà, e ha riconosciuto che l’esperienza dell’infortunio le ha offerto nuove prospettive sulla riabilitazione.

L'azzurra non ha perso la “tigna”, nonostante il momento delicato, e si prepara a tornare in campo. «Giocherò ancora per un paio d’anni o di più. Mi sono laureata in Scienze Motorie: l'obiettivo è aiutare le persone in difficoltà, e l'infortunio, in questo, mi ha fatto capire tante cose. Per esempio, mi ha aiutato a mettermi nei panni delle persone che devono intraprendere un percorso riabilitativo». Chirichella condivide dettagli sull’infortunio. «Ho un feeling particolare con il palo di supporto della rete», scherza, «mi sono scontrata negli ultimi dieci minuti dell’allenamento. Mi sentivo invincibile, vivevo un momento di grande adrenalina dopo la vittoria dello scudetto, e invece mi sono fatta male cinque giorni prima delle semifinali Champions. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cristina Chirichella: «Mi sono laureata in Scienze Motorie: l'obiettivo è aiutare le persone in difficoltà, e l'infortunio mi ha fatto mettere nei panni delle persone che devono intraprendere un percorso riabilitativo»

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