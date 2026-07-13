Dopo aver vinto la finale del torneo di Wimbledon contro Zverev, l’azzurro ha dichiarato che il successo non ha modificato il suo modo di essere e che le persone che gli sono vicine sono ciò che conta di più. Ha parlato subito dopo la partita, riflettendo sul percorso nel torneo e sui valori che guidano la sua carriera. Ha anche condiviso le sue priorità, senza entrare in dettagli specifici.

L’ azzurro Jannik Sinner ha parlato a Sky subito dopo la vittoria nella finale del tabellone di singolare maschile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis contro il tedesco Alexander Zverev: l’azzurro, oltre ad analizzare il match ed il percorso lungo tutto il torneo, spiega anche quali siano le sue priorità. L’ analisi del match: “ È stata una partita veramente difficile, Zverev ha servito bene, era molto aggressivo. C’era tanto vento in campo, quindi era anche difficile giocare proprio bene a tennis. Un’altra giornata, un altro torneo incredibile da parte mia, sono contento “. La chiave del successo dell’azzurro: “ Sono contento di tutto il percorso di questo torneo, come ho iniziato, come mi sono migliorato, come ho alzato il livello quando contava, come ho finito la partita, perché c’era tanta tensione, si è alzato un po’ il vento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - I valori di Sinner: “Il successo non mi ha cambiato. Contano le persone che mi vogliono bene”

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