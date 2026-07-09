Una pensionata ha inviato 1780 euro a Alfonso Signorini, scrivendo che voleva aiutarlo con le spese legali e che le persone come lui l’avevano spinta a resistere. La vicenda è emersa diversi mesi dopo uno scandalo che ha coinvolto il noto conduttore televisivo. La donna ha raccontato di aver deciso di fare questa donazione dopo aver seguito le notizie sugli eventi recenti.

Sono trascorsi ormai diversi mesi dallo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini e la sua vita professionale. In un’intervista rilasciata per Il Giornale e per la giornalista Hoara Borselli, il giornalista ha parlato del periodo buio che ha vissuto, segnato da un isolamento volontario, dal tradimento di persone che aveva sempre ritenuto amiche ma anche da dei gesti di solidarietà che gli sono giunti da gente che invece non aveva mai incontrato. Ad esempio, gli è stata recapitata una lettera scritta da una signora di Firenze, un’ex farmacista di 78 anni che ha voluto contribuire economicamente alle spese legali che avrebbe dovuto fronteggiare in quel periodo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Una pensionata ha inviato 1780 euro ad Alfonso Signorini: “Mi voleva aiutare con le spese legali, sono le persone come lei che mi hanno spinto a resistere”

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