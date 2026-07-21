Crisi forza lavoro | l’UE perderà 1,2 milioni di attivi all’anno L’Italia invecchia 49,1 anni l’età mediana e il Sud si svuota mentre le culle restano vuote
L’Unione Europea perderà circa 1,2 milioni di lavoratori attivi ogni anno a causa dell’invecchiamento della popolazione. In Italia, l’età mediana è di 49,1 anni, con il Sud che si svuota e le nascite che restano basse. Le scuole sono sempre meno affollate e le tendenze demografiche indicano un calo continuo della forza lavoro.
Siamo un continente che invecchia a ritmo sostenuto; lo dicono i numeri, le tendenze globali e le aule delle nostre scuole, sempre meno affollate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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