Crisi forza lavoro | l’UE perderà 1,2 milioni di attivi all’anno L’Italia invecchia 49,1 anni l’età mediana e il Sud si svuota mentre le culle restano vuote

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea perderà circa 1,2 milioni di lavoratori attivi ogni anno a causa dell’invecchiamento della popolazione. In Italia, l’età mediana è di 49,1 anni, con il Sud che si svuota e le nascite che restano basse. Le scuole sono sempre meno affollate e le tendenze demografiche indicano un calo continuo della forza lavoro.

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