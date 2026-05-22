L' Italia delle culle vuote | mai così poche nascite E nel 2050 mancheranno 5 milioni di lavoratori

In Italia il numero di nascite è ai minimi storici, con un calo significativo rispetto agli anni precedenti. Secondo l’Istat, il rapporto annuale evidenzia una diminuzione costante delle nascite, mentre le madri si trovano a dover conciliare il lavoro con le responsabilità domestiche, spesso in condizioni di svantaggio. Questa situazione contribuisce a creare un quadro demografico caratterizzato da un invecchiamento progressivo della popolazione e da una previsione di circa cinque milioni di lavoratori in meno entro il 2050.

In Italia non sono mai nati così pochi bambini. L’Istat, nel rapporto annuale, racconta un Paese di culle vuote e mamme in affanno: povere di tempo, discriminate sul lavoro e con sulle spalle la gran parte del lavoro domestico. Anche per questo la propensione ad avere figli continua a diminuire: ne nascono appena 1,14 per donna. Tanti bambini rimangono nei sogni dei genitori. Il 62,2% di chi non intende avere figli in futuro — 6,6 milioni di persone — afferma che li desidera ma non può averli per problemi economici o di varia natura. Molti meno, appena il 5,5%, non vedono bambini nel proprio progetto di vita. Gli altri hanno già i figli che desiderano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Culle vuote, nel 2025 nascite ancora in calo

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