Il ministero ha convocato un vertice sulla crisi di Electrolux, evidenziando che lo stabilimento di Forlì è considerato strategico, mentre non ci sono garanzie per quello di Cerreto. La discussione si è concentrata sulla definizione di tempi per il processo di transizione e sulla questione degli esuberi. Non sono stati comunicati dettagli sui piani di rilancio o sui numeri di personale coinvolto. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali da parte dell’azienda.

Roma, 21 luglio 2026 – “Ora ci aspettiamo che l'azienda dia seguito al confronto, definendo tempi certi per il processo di transizione e presentando una nuova proposta industriale già nel prossimo tavolo che sarà convocato ai primi di ottobre, dopo gli incontri tecnici già fissati per il 3-4 settembre, che assicuri prospettive concrete per il futuro di Electrolux in Italia ". È quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al tavolo su Electrolux a cui hanno partecipato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i vertici dell'azienda, i rappresentanti delle Regioni e le organizzazioni sindacali e datoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi Electrolux, summit al ministero: Forlì sito strategico, nessuna certezza per Cerreto. E resta il nodo esuberi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Electrolux, sciopero davanti ai cancelli a Cerreto d'Esi: 1.700 esuberi e stop al sito marchigianoQuesta mattina, davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto d'Esi, si sono svolte manifestazioni di protesta dei lavoratori, che hanno deciso di...

Crisi Electrolux, Regione a Forlì: "Nessuna scusante per l’azienda"La crisi dell’azienda di elettrodomestici ha portato a un intervento della Regione a Forlì, che ha dichiarato che non ci sono motivi validi per...

Temi più discussi: Electrolux, chiusura Cerreto: nessuna soluzione; Crisi Electrolux: sciopero e blocchi a Fabriano contro la chiusura di Cerreto d’Esi. Oggi il tavolo decisivo al Mimit; Vertenza Electrolux, sciopero e corteo dei dipendenti dello stabilimento di Cerreto D'Esi; Electrolux, altro summit a Roma: E se l’azienda stesse bluffando?.

Crisi Electrolux, summit al ministero: Forlì sito strategico, nessuna certezza per Cerreto. E resta il nodo esuberiIncontro interlocutorio, tutto rinviato a dopo l’estate. Il ministro Adolfo Urso: Ci aspettiamo che l’azienda presenti una nuova proposta industriale ... ilrestodelcarlino.it

Confindustria A. Adriatico, su crisi Electrolux agire sulla competitivitàPer affrontare la vertenza Electrolux occorre agire anche sulle condizioni strutturali di competitività del comparto: è la posizione ribadita oggi da Confindustria Alto Adriatico al tavolo convocato ... ansa.it