Crisi Electrolux Regione a Forlì | Nessuna scusante per l’azienda

La crisi dell’azienda di elettrodomestici ha portato a un intervento della Regione a Forlì, che ha dichiarato che non ci sono motivi validi per scusare l’azienda. La Regione ha affermato di essere pronta a intraprendere tutte le azioni necessarie, anche in caso di conflitto, per tutelare i lavoratori e le attività locali. La situazione è al centro di un confronto acceso tra le parti interessate, con tensioni che riguardano il futuro occupazionale e le modalità di gestione della crisi.

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