Crisi Electrolux Regione a Forlì | Nessuna scusante per l’azienda

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi dell’azienda di elettrodomestici ha portato a un intervento della Regione a Forlì, che ha dichiarato che non ci sono motivi validi per scusare l’azienda. La Regione ha affermato di essere pronta a intraprendere tutte le azioni necessarie, anche in caso di conflitto, per tutelare i lavoratori e le attività locali. La situazione è al centro di un confronto acceso tra le parti interessate, con tensioni che riguardano il futuro occupazionale e le modalità di gestione della crisi.

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di Valentina Paiano FORLÌ "Siamo pronti a tutto, anche al conflitto più duro che la legge consente". Il presidente della Regione Michele de Pascale alza il livello dello scontro con Electrolux e dai cancelli dello stabilimento forlivese manda un messaggio diretto all’azienda: "Questo piano va ritirato senza se e senza ma". De Pascale ieri era a Forlì insieme all’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia per incontrare prima in Provincia sindaci e organizzazioni sindacali, poi i lavoratori davanti alla fabbrica. Al centro della vertenza il piano annunciato dal gruppo, che prevede 1.700 esuberi in Italia, di cui 400 nello stabilimento romagnolo, mentre a Cerreto d’Esi nelle Marche uno dei siti produttivi rischia la chiusura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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