Electrolux sciopero davanti ai cancelli a Cerreto d' Esi | 1.700 esuberi e stop al sito marchigiano
Questa mattina, davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto d'Esi, si sono svolte manifestazioni di protesta dei lavoratori, che hanno deciso di incrociare le braccia e partecipare a un'assemblea. La mobilitazione è stata avviata in risposta all'annuncio dell'azienda di procedere con 1.700 esuberi e di sospendere le attività nello stabilimento marchigiano. La situazione ha portato a un'ampia partecipazione tra i dipendenti e ai primi momenti di tensione.
CERRETO D’ESI Lavoratori in sciopero e in assemblea, questa mattina, davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi, dopo l’annuncio choc arrivato ieri dall’azienda. Il gruppo intende avviare un piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi e che comporterebbe anche la chiusura del sito marchigiano, in provincia di Ancona. Lo stabilimento di Cerreto d’Esi produce cappe da cucina e occupa circa 170 addetti: una settantina di operai e, per il resto, impiegati. Una prospettiva che ha provocato scoramento e rabbia tra i lavoratori, riuniti davanti ai cancelli per discutere le conseguenze del piano e le iniziative da mettere in campo. Il piano della multinazionale L’annuncio è arrivato ieri a Marghera, dove Electrolux ha incontrato aziende e sindacati nazionali.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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