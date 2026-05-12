Electrolux sciopero davanti ai cancelli a Cerreto d' Esi | 1.700 esuberi e stop al sito marchigiano

Questa mattina, davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto d'Esi, si sono svolte manifestazioni di protesta dei lavoratori, che hanno deciso di incrociare le braccia e partecipare a un'assemblea. La mobilitazione è stata avviata in risposta all'annuncio dell'azienda di procedere con 1.700 esuberi e di sospendere le attività nello stabilimento marchigiano. La situazione ha portato a un'ampia partecipazione tra i dipendenti e ai primi momenti di tensione.

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