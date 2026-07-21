Crisi del lavoro Identikit addetti per ricollocarli

Da ilgiorno.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Provincia di Como ha avviato un percorso per aiutare i lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali a trovare nuove opportunità di impiego. Sono stati identificati i profili degli addetti e avviate azioni di ricollocamento mirate. Il progetto si focalizza sulla mappatura delle competenze e sulla proposta di percorsi di formazione e inserimento lavorativo. La misura coinvolge direttamente i lavoratori in situazioni di crisi aziendale.

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La Provincia di Como ha avviato un nuovo percorso per accompagnare i lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali verso nuove opportunità. Il nuovo modello di gestione delle crisi aziendali fa capo al Coordinamento del Settore Politiche Attive della Provincia, ed è stato pensato per offrire risposte più rapide ed efficaci ai lavoratori coinvolti in processi di riorganizzazione o riduzione del personale. Si tratta di un percorso condiviso tra Provincia, aziende, parti sociali, enti di formazione e Centri per l’impiego, con l’obiettivo di accompagnare i lavoratori verso nuove opportunità professionali attraverso interventi di orientamento, formazione e riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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