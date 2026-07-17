Due addetti alla raccolta di rifiuti sono stati trovati morti ieri in due diversi comuni della provincia di Firenze. Entrambi sono deceduti durante il turno di lavoro. Le autorità hanno ipotizzato che le morti possano essere state causate da un malore. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dei decessi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche.

Firenze, 17 luglio 2026 – Sono due gli addetti alla raccolta di rifiuti trovati morti ieri in provincia di Firenze, in due diversi comuni. Oltre al 42enne trovato privo di vita a Bagno a Ripoli ieri sera, è emerso che ieri mattina intorno alle 7 un 55enne è stato rinvenuto morto in via del Lavoro, a Barberino del Mugello (Firenze): si tratta di un dipendente di Alia, deceduto probabilmente a causa di un malore nel corso di un servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Dopo la segnalazione al 118, a Barberino è intervenuta un'ambulanza. I sanitari hanno trovato l'operaio, fiorentino, riverso a terra accanto al mezzo di servizio. Il corpo non presentava segni di violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due addetti ai rifiuti morti durante il turno di lavoro in comuni diversi: l’ipotesi del malore

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CEO miliarder pulang kampung incognito, dihina, lalu mengungkap identitas agar mereka meminta maaf

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