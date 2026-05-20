Stellantis la crisi infinita | in Italia persi 12mila posti di lavoro oggi ammortizzatori sociali per il 56% degli addetti

In Italia, Stellantis ha perso circa 12.000 posti di lavoro negli ultimi anni, con il 56% degli addetti attualmente tutelato da ammortizzatori sociali. La decisione del gruppo di avviare la produzione di veicoli elettrici nello stabilimento di Pomigliano ha suscitato reazioni diverse, con il governo che ha espresso soddisfazione. Tuttavia, la Fiom ha ribadito le difficoltà del settore, sottolineando la situazione complessiva di crisi che coinvolge l’azienda nel nostro paese.

Mentre il governo esulta per la decisione di Stellantis di produrre l’e-car nello stabilimenti di Pomigliano, ci pensa la Fiom a riportare tutti con i piedi per terra. Mostrando, dati alla mano, la crisi dell’azienda dell’automotive nel nostro Paese. Una crisi pagata soprattutto dai lavoratori e che non vede alcun reale rilancio, al contrario degli annunci degli ultimi anni, a partire dal Piano Italia che avrebbe dovuto portare a produrre un milione di vetture nel nostro Paese. Obiettivo mai così lontano. Uno studio presentato dalla Fiom-Cgil mostra che in Italia in cinque anni si sono persi 12.265 posti di lavoro negli stabilimenti Stellantis. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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