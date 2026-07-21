Durante giugno, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli contro la criminalità giovanile in diverse aree della città, con particolare attenzione alla movida, sale giochi, piazze, stazioni e parchi. Le operazioni sono state coordinate dal Servizio centrale operativo e hanno portato a numerosi accertamenti e interventi, evidenziando attività illegali come furti, risse e spaccio di sostanze. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui numeri o sui soggetti coinvolti.

Per tutto il mese di giugno, anche a Como la polizia si è concentrata sul contrasto alla criminalità giovanile, attività coordinata dal Servizio centrale operativo, con risultati emersi soprattutto dai controlli dei luoghi della movida in centro città, ma anche sale giochi, piazze di ritrovo dei giovani, stazioni ferroviarie e parchi. Sono stati in tutto 451 i giovani controllati, di cui 82 minorenni, e 200 stranieri. A questi si sono aggiunti i controlli di 46 soggetti agli arresti domiciliari, ma anche accertamenti su 303 veicoli. Gli esercizi commerciali visitati dalla polizia durante il mese, sempre nell’ambito dell’ operazione "Alto impatto", e nell’ottica di individuare potenziali condotte di reato giovanili, sono stati 21: 7 ristoranti e bar del centro città, 10 negozi e 4 sale giochi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Criminalità giovanile. Furti, rissa e spaccio. Bltiz contro le baby gang

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi operazione contro criminalità giovanile e baby gang: droga, armi e furti, 539 arresti in 44 provinceNella più grande operazione contro la criminalità giovanile sono stati arrestati 539 persone in 44 province.

Maxi-blitz e 539 arresti tra le baby gang. Smantellato il sistema della criminalità giovanileLa Polizia di Stato ha arrestato 539 persone coinvolte in attività di baby gang durante una operazione che ha coinvolto 44 province.

Temi più discussi: Criminalità giovanile. Furti, rissa e spaccio. Bltiz contro le baby gang; Droga, armi e furti: maxi operazione con 539 arresti in 44 province; Contrasto alla criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato anche a Como; Baby gang maxi operazione della polizia in Italia. A Como controlli, sequestri e denunce.

Criminalità giovanile. Furti, rissa e spaccio. Bltiz contro le baby gangComo, un mese di controlli: 451 osservati speciali contro reati e affari illeciti. Sequestrate cocaina e droghe sintetiche pronte a essere vendute. ilgiorno.it

Criminalità giovanile, blitz della Polizia: 13 arresti e 135 denunce tra Trieste e UdineMaxi operazione in 44 province coordinata dal Servizio Centrale Operativo che ha portato a 539 arresti, 954 denunce, e al sequestro di 703 chilogrammi di droga ... rainews.it