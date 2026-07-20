Maxi operazione contro criminalità giovanile e baby gang | droga armi e furti 539 arresti in 44 province

Nella più grande operazione contro la criminalità giovanile sono stati arrestati 539 persone in 44 province. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli in parchi pubblici, centri commerciali, zone vicino alle stazioni ferroviarie e sale giochi, verificando quasi 190mila individui. Sono stati sequestrati 703 chili di droga e 49 armi da fuoco. Tra gli arrestati, 47 sono minorenni. L’intervento si è concentrato sulle attività di baby gang e gruppi di giovani coinvolti in furti, spaccio e possesso di armi.

Blitz nelle aree di aggregazione giovanile come giardini pubblici e centri commerciali, oltre alle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e alle sale giochi: controllate quasi 190mila persone, 47 minorenni arrestati, sequestrati di 703 chili di stupefacenti e 49 armi da fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maranza e Gang - dal Carcere Minorile Beccaria con Marco D'Amore e Don Claudio | Pulp Podcast

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Temi più discussi: Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti; Maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province, 539 arresti; Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in tutta Italia, sequestrate armi e droga; Maxi operazione contro la criminalità giovanile: 539 arresti.

Maxi operazione di polizia in tutta Italia contro la criminalità giovanile. 539 arresti, tra questi 47 minorenni. Quasi mille profili social inneggianti all’odio, alla violenza fisica, anche contro la polizia, nonché all’uso di armi. Sequestrati 703 chili di stupefacenti. x.com

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