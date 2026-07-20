La Polizia di Stato ha arrestato 539 persone coinvolte in attività di baby gang durante una operazione che ha coinvolto 44 province. L’azione ha portato allo smantellamento di un sistema di criminalità giovanile organizzata. L’indagine ha riguardato vari episodi di violenza e il controllo di territori da parte di gruppi di giovani. Sono stati eseguiti numerosi controlli e perquisizioni, con l’obiettivo di disarticolare le reti criminali tra i minorenni.

La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria, che ha interessato 44 province, per contrastare la criminalità giovanile. L'attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, si è concentrata sui giovani dediti, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Sono stati arrestati o sottoposti a fermo 492 maggiorenni e 47 minori per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, mentre 791 maggiorenni e 163 minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maxi-blitz e 539 arresti tra le baby gang. Smantellato il sistema della criminalità giovanile

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Armi e rapina. Baby Gang arrestato di nuovo

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