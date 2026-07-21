Dal 22 al 25 luglio 2026, l’Isola di San Pietro ospiterà la ventunesima edizione del festival Creuza de Mà, dedicato alla musica per il cinema. La manifestazione prevede concerti, proiezioni, incontri e sessioni di formazione. Tra gli ospiti confermati figurano artisti e musicisti noti, tra cui Carolina Crescentini, Motta, Mauro Pagani e Mauro Palmas. L’evento si svolge nella cornice dell’isola di Carloforte e celebra due decenni di attività.

Dal 22 al 25 luglio 2026, l’Isola di San Pietro ospita la ventesima edizione di Creuza de Mà – Musica per Cinema. Quattro giornate imperdibili tra concerti, proiezioni, incontri e formazione con grandi ospiti come Carolina Crescentini, Motta, Mauro Pagani e Mauro Palmas. Un Traguardo Storico: 20 Anni di Musica e Cinema a Carloforte. L’incantevole cornice di Carloforte si prepara ad accogliere la 20ª edizione di Creuza de Mà – Musica per Cinema, la celebre manifestazione ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall’associazione culturale Backstage. Dal 22 al 25 luglio 2026, l’Isola di San Pietro (Sardegna) diventerà il punto di incontro d’eccellenza per grandi protagonisti della cultura italiana, giovani talenti e appassionati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Creuza de Mà 2026: a Carloforte festeggia vent’anni il Festival della Musica per Cinema

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