Mirano Summer Festival vent' anni di musica e solidarietà

Al Mirano Summer Festival, un evento che si svolge da vent’anni, si sono esibiti numerosi artisti locali e internazionali. La manifestazione, organizzata dall’associazione Volare 4.0, si tiene ogni estate e coinvolge giovani volontari. Durante le serate, sono stati raccolti fondi destinati a progetti di solidarietà, mentre la musica ha riempito gli spazi all’aperto, creando un’atmosfera vivace e partecipata.

“La Musica con Cuore”: è lo slogan scelto dall'associazione Volare 4.0 per celebrare 20 anni di musica, giovani, volontariato e solidarietà. Mercoledì sera è stata presentata ufficialmente la ventesima edizione del Mirano Summer Festival, storica manifestazione estiva che dal 26 giugno al 18. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Dal Summer Festival ai 10 mila euro alla Città della Speranza.

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