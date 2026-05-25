Il cantante toscano si esibirà al Nxt Festival il 29 agosto, nell’ambito delle celebrazioni per i dieci anni de «La fine dei vent’anni». La performance si terrà a Bergamo, nell’area di piazzale Alpini, dove si svolge anche il resto del festival. Tra gli altri artisti che si esibiranno ci sono Madame, Xavier Rudd e Frankie hi-nrg mc. La manifestazione comprende musica dal vivo e si svolge durante l’estate in città.

MUSICA DAL VIVO. Torna a Bergamo il cantante toscano nell’estate di piazzale Alpini a Bergamo che vede esibirsi anche Madame, Xavier Rudd, Frankie hi-nrg mc e molti altri. Francesco Motta arriva a Bergamo con il tour «La fine dei vent’anni - 10th anniversary», dedicato ai dieci anni dall’uscita dell’album che ha segnato il suo esordio da solista. L’appuntamento è per il 29 agosto al Piazzale degli Alpini, nell’ambito del Nxt Festival. I biglietti sono già disponibili su TicketOne. Pubblicato il 18 marzo 2016, «La fine dei vent’anni» è considerato uno dei lavori più significativi del cantautorato italiano recente. L’album valse a Motta la Targa Tenco come Miglior Opera Prima e contribuì a definire una nuova stagione musicale, tra scrittura d’autore, energia rock e sensibilità generazionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Motta al Nxt Festival per i 10 anni de «La fine dei vent’anni» il 29 agosto

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