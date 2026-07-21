In Cozy Grove: Camp Spirit, molte missioni e risorse seguono il ciclo giornaliero. Dopo aver completato le attività disponibili, il gioco richiede di attendere un giorno prima di poter proseguire con la storia o sbloccare nuove missioni. Questa meccanica influisce sui tempi di avanzamento, rendendo necessario attendere per continuare le attività e progredire nel gioco. Non ci sono metodi ufficiali per saltare i giorni o accelerare il progresso.

In Cozy Grove: Camp Spirit le missioni principali, le risorse e molte attività vengono distribuite seguendo il trascorrere dei giorni. Dopo aver completato gli incarichi disponibili, può quindi essere necessario attendere prima di continuare la storia. Esiste però un metodo per passare subito al giorno successivo: modificare manualmente la data dello smartphone o del tablet. Si tratta del cosiddetto viaggio nel tempo, una procedura non integrata ufficialmente nel gioco e che può comportare rischi per il salvataggio. Sai già Come Trovare e Usare Tutti i Pezzi della Mappa delle Ossa? Cosa fare prima di cambiare la data. Prima di modificare l’orologio del dispositivo bisogna assicurarsi che il gioco abbia registrato correttamente i progressi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Cozy Grove Camp Spirit: come saltare un giorno e avanzare più velocemente

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Cozy Grove: Camp Spirit - Primeras Impresiones

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