Cozy Grove Camp Spirit | 10 trucchi per iniziare bene

Notizia in breve

In Cozy Grove: Camp Spirit, le prime giornate sono dedicate a familiarizzare con gli orsi fantasma, espandere il campeggio e raccogliere risorse. Questi passaggi permettono di completare gli incarichi iniziali e avviare il gioco. La gestione delle risorse e l’interazione con i personaggi sono fondamentali per progredire. La fase iniziale si concentra sulla scoperta degli elementi base del gameplay e sull’organizzazione del campeggio.