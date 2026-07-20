Cozy Grove Camp Spirit Guida | Come Trovare e Usare Tutti i Pezzi della Mappa delle Ossa

Da gamerbrain.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Cozy Grove: Camp Spirit, i giocatori devono trovare e usare tutti i pezzi della mappa delle ossa. La mappa si trova nascosta in diverse aree dell’isola spettrale. Per completarla, bisogna raccogliere i pezzi e combinarli correttamente. La ricerca richiede l’esplorazione di vari punti dell’isola e la risoluzione di piccoli enigmi. Non ci sono indicazioni precise su dove siano tutti i pezzi, quindi l’esplorazione è fondamentale.

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In Cozy Grove: Camp Spirit, il celebre seguito sviluppato da Spry Fox e pubblicato da Netflix Games, l’esplorazione dell’isola spettrale rappresenta il cuore dell’esperienza di gioco. Tra i tanti misteri, collezionabili e missioni secondarie proposti dagli orsi dello spirito, la ricerca dei pezzi della mappa delle ossa costituisce una delle sfide più gratificanti e remunerative dell’intera avventura. Questa misteriosa mappa, una volta ricomposta, permette di accedere a ricompense rare, risorse di valore e tesori nascosti fondamentali per fare progredire il campo. In questa guida approfondita analizzeremo nel dettaglio dove trovare tutti i frammenti della mappa delle ossa, le strategie per ottenerli rapidamente e la procedura esatta per assemblarli e riscuotere il tesoro. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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