Cozy Grove Camp Spirit Guida | Come Trovare e Usare Tutti i Pezzi della Mappa delle Ossa

Notizia in breve

In Cozy Grove: Camp Spirit, i giocatori devono trovare e usare tutti i pezzi della mappa delle ossa. La mappa si trova nascosta in diverse aree dell’isola spettrale. Per completarla, bisogna raccogliere i pezzi e combinarli correttamente. La ricerca richiede l’esplorazione di vari punti dell’isola e la risoluzione di piccoli enigmi. Non ci sono indicazioni precise su dove siano tutti i pezzi, quindi l’esplorazione è fondamentale.