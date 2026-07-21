Questa mattina un parlamentare è stato ascoltato in commissione sull'emergenza Covid, ma i rappresentanti dell'opposizione non sono intervenuti. Durante l'audizione, ha affermato che le scorte di mascherine erano limitate, ma l’Italia aveva comunque donato molte tonnellate di dispositivi alla Cina. Ha anche commentato che i parlamentari possono scegliere di non rispondere alle domande durante le audizioni in commissione.

Questa mattina l’onorevole Galeazzo Bignami è stato audito in commissione Covid ma i gruppi di opposizione non si sono presentati. “Ritengo sia corretto che per i parlamentari sia previsto il privilegio di non dover rispondere delle dichiarazioni che rendono in un contesto parlamentare, come quello di una Commissione d'inchiesta. Pertanto dichiaro che mi assumo la responsabilità civile e, se del caso, anche penale di tutto quello che dirò”, ha detto il deputato di Fratelli d’Italia prima di iniziare, pronunciando la formula di giuramento standard alla quale sono tenuti i cittadini “civili” in sede di Commissione. “Il governo con il piano... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Covid, la verità di Bignami in audizione: "Disponibilità di mascherine limitata ma l’Italia donò tonnellate alla Cina"

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