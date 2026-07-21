Durante la pandemia di Covid, il governo italiano di allora ha consegnato dispositivi sanitari alla Cina, nonostante la carenza di queste apparecchiature nel paese. Lo ha affermato un rappresentante di Fratelli d’Italia in una commissione parlamentare, sottolineando che le forniture sono state fatte mentre le scorte nazionali erano insufficienti. La dichiarazione si riferisce al periodo dell’emergenza sotto il governo di Giuseppe Conte.

“L’Italia ai tempi dell’emergenza Covid, durante il governo di Giuseppe Conte, non aveva abbastanza dispositivi sanitari ma li regalò alla Cina”. Lo ha detto oggi, intervenendo nei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Un’audizione lunga e articolata durante la quale l’esponente di FdI ha fatto chiarezza su tanti aspetti. “Non avevamo mascherine ma li regalammo ai cinesi”. “Nei verbali della task force- ha detto Bignami- si legge che per quanto riguarda i dispositivi medici non giungevano buone notizie perché la disponibilità era limitata. Singolare che però, dopo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Secoloditalia.it - Covid, la denuncia di Bignami: “L’Italia non aveva dispositivi sanitari ma li regalò alla Cina”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Commissione COVID: imprenditori affermano di aver concordato percentuali per agevolare contratti...

Notizie e thread social correlati

Bignami in commissione Covid: dal piano pandemico "segreto" ai rapporti con la CinaGaleazzo Bignami, commissario dimissionario di Fratelli d’Italia, sarà ascoltato presto dalla Commissione d’inchiesta sul Covid.

Leggi anche: Covid, Bignami in pressing su Conte: «Sei imbullonato alla poltrona, ma ti chiederemo conto di tutto» (video)

Temi più discussi: Medici No vax, ok in Commissione al reintegro: ira dell'Ordine; Sigfrido Ranucci contro Maurizio Belpietro e La Verità, nessuna censura di Report su Covid e mascherine; Ranucci denuncia per diffamazione: vittima fatta passare per beneficiario; Robe da galera. FdI continua l’assalto a Conte sul Covid. La sponda di Vannacci.

Cos’è una SLAPP? È una querela o una causa usata non per ottenere giustizia, ma per intimidire chi fa informazione o denuncia fatti di interesse pubblico. In Italia il fenomeno è tutt’altro che marginale: secondo CASE (Coalition Against SLAPPs in Europe) sia x.com

Verità sulla gestione Covid: dossier e verbali negati. Oggi è il giorno di BignamiAspettando Conte. Oggi in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid è atteso, alle 11.30, Galeazzo ... iltempo.it

Covid, la sfida di Conte: La commissione mi senta ma non intendo lasciarlaIl leader del Movimento in una lettera a La Russa e Fontana denuncia violazioni delle procedure parlamentari ... repubblica.it