Riccardo Fraccaro ha ammesso di aver nascosto la consegna di mascherine inidonee durante l’emergenza Covid. La dichiarazione è avvenuta in una audizione a sorpresa in Commissione. Fraccaro, all’epoca sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha spiegato di aver evitato di riferire questa problematica. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali conseguenze o procedure successivamente adottate. La vicenda riguarda la gestione delle forniture di dispositivi di protezione durante i primi mesi della pandemia.

“Oggi Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ai tempi del Governo Conte II, ha rivelato in commissione Covid un fatto di gravità inaudita: nonostante lui fosse venuto a conoscenza da Miguel Martina, funzionario dell’Agenzia delle Dogane, dell’importazione di mascherine inidonee e marcate falsamente, non ha rivelato a nessuno questa circostanza, né all’allora premier Giuseppe Conte, né al commissario straordinario Domenico Arcuri, né alle Procure”. Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid. “Fraccaro – prosegue la nota di Buonguerrieri – ha giustificato la sua clamorosa omissione adducendo che il suo intervento avrebbe potuto interferire con delle indagini in corso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - “Fraccaro ha confermato di aver taciuto su mascherine inidonee”: audizione a sorpresa in Commissione Covid

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