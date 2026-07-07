Nuovo scontro politico intorno ai lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha attaccato duramente il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, attraverso un video pubblicato sui propri canali social. Al centro della polemica ci sono le mancate dimissioni di Conte dalla commissione stessa, una mossa che?Bignami ha già compiuto per farsi audire senza conflitti di interesse. “Giuseppe Conte – esordisce Bignami – annuncia che si dimetterà dalla commissione Covid per farsi sentire. Ovviamente non si è dimesso da nulla ancora, anzi è ben imbullonato alla poltrona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, Bignami in pressing su Conte: «Sei imbullonato alla poltrona, ma ti chiederemo conto di tutto» (video)

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