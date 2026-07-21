Così può uscire dal carcere! Mario Roggero la notizia appena arrivata

Notizia in breve

È stato annunciato che Mario Roggero può uscire dal carcere. La vicenda giudiziaria riguarda il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La decisione sulla sua eventuale scarcerazione è stata comunicata recentemente. La questione è ora oggetto di discussione pubblica e politica.