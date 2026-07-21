Così Mario Roggero può uscire dal carcere | Serve una nuova legge Il nodo dei risarcimenti

Mario Roggero può lasciare il carcere e passare agli arresti domiciliari, ma è necessaria una modifica legislativa. La proposta di legge, che potrebbe essere approvata rapidamente dal centrodestra, riguarda i requisiti per il rilascio e i risarcimenti legati alla sua posizione. La questione rimane aperta fino a quando non sarà approvata la modifica normativa richiesta.

Mario Roggero può uscire dal carcere e andare agli arresti domiciliari. Ma serve una modifica di legge. Che il centrodestra però potrebbe approvare velocemente. Il gioielliere di Grinzane Cavour ha 72 anni e in teoria, come aveva detto lui stesso durante le interviste, non sarebbe dovuto finire in carcere. Ma è necessario superare una sentenza della Cassazione. Che ha disposto la detenzione in carcere anche per chi ha più di 70 anni in caso di reati gravi come l’omicidio. Intanto però c’è anche il problema dei risarcimenti. Con i 50 mila euro sequestrati in Tunisia e i 480 mila che mancano per il versamento dell’intera provvisionale. In attesa delle eventuali decisioni del giudice civile. 🔗 Leggi su Open.online

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