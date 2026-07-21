Così Hormuz fa crescere il pezzo di benzina e gasolio | 2 euro per il carburante

Da open.online 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo della benzina in modalità self service è aumentato di circa 13 centesimi al litro in pochi giorni, passando da 1,803 euro a 1,935 euro. Questa variazione si verifica dopo che lo stretto di Hormuz ha contribuito a far salire i costi di carburante. La differenza di prezzo si è registrata tra il 3 luglio, ultimo giorno con le accise scontate, e ieri.

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Lo stretto di Hormuz fa crescere il prezzo di benzina e gasolio. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy certifica che sulla rete ordinaria in modalità self service la benzina è passata in media da 1,803 euro al litro del 3 luglio – l’ultimo giorno con il taglio delle accise in vigore – al prezzo di 1,935 euro registrato ieri. Ovvero, spiega oggi La Stampa, un aumento di 13,2 centesimi. Il diesel invece sale da 1,882 a 2,091 euro al litro. Ovvero 20,9 centesimi in più. I rincari di benzina e gasolio. Sulle autostrade la benzina arriva a costare 2,025 euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,164 euro. L’incremento qui è di 13,1 e 19,6 cent al litro. 🔗 Leggi su Open.online

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