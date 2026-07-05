Prezzo carburante il gasolio al self service in autostrada torna a salire sopra i 2 euro
Il prezzo del gasolio al self service in autostrada supera nuovamente i 2 euro al litro, dopo che sono state riaperte le pompe senza riduzioni fiscali. A due giorni dalla fine dello sconto sulle accise, i prezzi sono aumentati, segnando un rialzo rispetto ai livelli precedenti. La variazione si verifica subito dopo la sospensione delle agevolazioni fiscali, che ha portato a un incremento dei costi per i consumatori.
L'estate italiana è stata purtroppo accompagnata da un rincaro dei carburanti. A sole quarantotto ore dallo stop ufficiale al taglio delle accise, la modalità self service in autostrada ha già registrato un significativo rincaro. Stando a quanto riferito, infatti, il gasolio si trova già sopra la soglia dei 2 euro al litro. Si tratta tra l'altro del secondo giorno di aumenti. Questo quanto emerso dall'analisi degli ultimi dati rilevati oggi – domenica 5 luglio - dall' Osservatorio sui prezzi e trasmessi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al momento, stando alle più recenti stime, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulle strade nazionali si aggira intorno a 1,841 euro per la benzina – nella giornata di ieri eravamo a 1,820 euro – e 1,922 euro per il gasolio – mentre ieri era dato 1,899 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Staffetta, corre il prezzo dei carburanti: in autostrada il gasolio tocca i 2,4 euro
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