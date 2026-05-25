Ladri di carburante e mercato nero carte clonate per fare il pieno di benzina e gasolio | due nuovi arresti a Torino

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate a Torino nell'ambito di operazioni contro il mercato nero di carburanti. Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato all'identificazione di individui coinvolti nel furto di carburante e nell'uso di carte clonate per fare rifornimento di benzina e gasolio. Le autorità stanno proseguendo le attività di contrasto a queste attività illegali, che coinvolgono anche il traffico di carburanti provenienti da fonti non autorizzate.