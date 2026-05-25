Ladri di carburante e mercato nero carte clonate per fare il pieno di benzina e gasolio | due nuovi arresti a Torino

Da torinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state arrestate a Torino nell'ambito di operazioni contro il mercato nero di carburanti. Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato all'identificazione di individui coinvolti nel furto di carburante e nell'uso di carte clonate per fare rifornimento di benzina e gasolio. Le autorità stanno proseguendo le attività di contrasto a queste attività illegali, che coinvolgono anche il traffico di carburanti provenienti da fonti non autorizzate.

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Continuano le attività investigative da parte delle compagnie territoriali dell'Arma piemontese per contrastare il “mercato nero” di benzina e gasolio. Illeciti ormai noti anche nel Torinese dove, nella serata di venerdì 22 maggio, sono stati sorpresi e arrestati due uomini intenti a fare “il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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