Ladri di carburante e mercato nero carte clonate per fare il pieno di benzina e gasolio | due nuovi arresti a Torino
Due persone sono state arrestate a Torino nell'ambito di operazioni contro il mercato nero di carburanti. Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato all'identificazione di individui coinvolti nel furto di carburante e nell'uso di carte clonate per fare rifornimento di benzina e gasolio. Le autorità stanno proseguendo le attività di contrasto a queste attività illegali, che coinvolgono anche il traffico di carburanti provenienti da fonti non autorizzate.
Continuano le attività investigative da parte delle compagnie territoriali dell'Arma piemontese per contrastare il “mercato nero” di benzina e gasolio. Illeciti ormai noti anche nel Torinese dove, nella serata di venerdì 22 maggio, sono stati sorpresi e arrestati due uomini intenti a fare “il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Ai DramaShe Came to Rob the Mansion. She Left With the Family.
Notizie e thread social correlati
Carte clonate (almeno 50) per fare il pieno di benzina gratis, sorpresi a riempire le taniche: arrestatiDue persone sono state arrestate mentre tentavano di riempire taniche di benzina utilizzando oltre 50 carte carburante clonate al distributore self...
Leggi anche: Facevano il pieno a spese di aziende e automobilisti con le carte carburante clonate
Temi più discussi: Vampiri del gasolio. Uno arrestato. Due in fuga; Ladri in azione Spaccata al distributore; Vongole, tagliati i recinti anti granchio blu: In azione i ladri di molluschi; Germania, carburanti sotto i 2 euro al litro: diesel in calo di oltre 11 centesimi in una settimana.
C'è voluto un annetto, ma finalmente riprendono a funzionare le ricariche di @EnelGroupIT messe k.o. dai ladri di rame a Roma Ovest. Lo segnala un lettore, con un’altra buona novella: ora paghi anche con bancomat o carta? vaielettrico.it/ripartono-le-c… x.com
Guardie e Ladri ecco il mio nuovo monologo Fatemi sapere cosa ne pensate Liana Sonia Vullo facebook
Il furto a mano armata delle autoescuela in Spagna: Quando la patente di guida è diventata un articolo di lusso? reddit
Gasolio, ladri prendono di mira i pulmini per il trasporto delle persone disabili: svuotati i serbatoi. Molto dispiaciutiZERO BRANCO - Sono arrivati a rubare il carburante addirittura dai pulmini usati per il trasporto di persone con disabilità. Effetti del caro carburante? Nessuno può escluderlo al momento. Nella notte ... ilgazzettino.it
Vendevano benzina a un euro, arrestati 15 ladri di carburantePalermo (askanews) – La benzina costava un euro al litro rifornendosi ad Augusta dai ladri di oro nero. La polizia di Ragusa ha arrestato 15 persone denunciandone altre 65 per ricettazione e ... affaritaliani.it