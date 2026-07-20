Fakir il video di cinque minuti | cosa è successo davvero a Bologna con la polizia

Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna dopo un intervento della polizia. La vicenda è stata documentata in un video di cinque minuti diffuso sui social. La polizia è intervenuta nel pomeriggio, ma i dettagli sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo non sono ancora stati chiariti. La questura sta indagando sull’accaduto.

Un uomo di 43 anni di origine marocchina, Abderrahim Fakir, è morto ieri pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna dopo un intervento della polizia. I residenti di via Svevo avevano chiamato le forze dell’ordine segnalando una persona in forte stato di agitazione. Al momento dell’arrivo degli agenti, Fakir — che aveva precedenti di polizia — ha avuto una colluttazione, arrivando anche a colpire la volante. Per bloccarlo sono stati usati solo spray urticante e fascette ai polsi, con l’aiuto di almeno un cittadino presente. Secondo la Questura, il 118 è stato allertato immediatamente e i sanitari erano già sul posto durante l’immobilizzazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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