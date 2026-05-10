Nuovi dettagli emergono nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, con l'analisi di un avatar che potrebbe chiarire le modalità dell'azione di Sempio. Le indagini hanno portato alla luce elementi che potrebbero influenzare le accuse contro l’indagato, in particolare riguardo ai comportamenti e alle prove raccolte. La procura sta esaminando attentamente queste novità, mentre la difesa si prepara a rispondere in vista di eventuali sviluppi giudiziari.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco potrebbero cambiare radicalmente il quadro accusatorio nei confronti di Andrea Sempio. La Procura di Pavia, ormai vicina alla richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe infatti ottenuto nuovi elementi tecnici grazie a un sofisticato avatar tridimensionale realizzato per ricostruire i movimenti dell’assassino sulla scena del crimine. Il cuore della nuova consulenza riguarda la celebre impronta 33, la traccia palmare trovata sul muro della scala che conduce alla cantina dove venne scoperto il corpo di Chiara Poggi. Proprio quella traccia rappresenta oggi uno degli elementi più discussi e controversi dell’intera indagine, al centro dello scontro tra accusa e difesa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così ha agito Sempio”. Garlasco, la scoperta grazie all’avatar: “Cos’è successo davvero”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Garlasco, Sempio incastrato da nove perizie. Creato un avatar dell'indagato: «Così si è mosso nella casa»Un avatar di Andrea Sempio per svelare uno dei degli aspetti tecnici cruciali dell’inchiesta della Procura di Pavia, che ha chiuso le indagini ed è...

Garlasco, nove perizie contro Sempio: usato anche un suo AvatarNove le consulenze tecniche affidate dai pm di Pavia agli esperti incaricati di analizzare le impronte e il dna sotto le unghie di Chiara Poggi,...

Argomenti più discussi: Delitto di Garlasco: Un unico killer, Sempio ha agito da solo. I video intimi di Chiara Poggi, la scena del crimine e l'errore giudiziario su Stasi; Blog | Garlasco, perché i legali dell’indagato Sempio non avranno un compito facile; Garlasco, le nove perizie che incastrano Sempio. Creato un avatar dell'indagato. Così ha agito; ?Garlasco, la nuova verità: Così Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La condanna di Stasi una suggestione. Il martello e la scarpa taglia...