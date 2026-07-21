Cos' è lo scudo penale per agenti e cittadini | chi commette reato con causa di giustificazione non è automaticamente indagato

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Introdotto con il nuovo Decreto Sicurezza approvato dopo i fatti torinesi di Askatasuna, lo "scudo penale" è un meccanismo legale che permette ai soggetti coinvolti in reati con "causa di giustificazione" di essere annotati in un modello ad hoc, il Modello 45-bis Uno "scudo", ovvero una misur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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