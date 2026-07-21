Introdotto con il nuovo Decreto Sicurezza approvato dopo i fatti torinesi di Askatasuna, lo "scudo penale" è un meccanismo legale che permette ai soggetti coinvolti in reati con "causa di giustificazione" di essere annotati in un modello ad hoc, il Modello 45-bis Uno "scudo", ovvero una misur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cos'è lo "scudo penale" per agenti e cittadini: chi commette reato con "causa di giustificazione" non è automaticamente indagato

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Rogoredo, Romeo: Nessuno scudo penale per agenti, chi sbaglia paga

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Qual è la migliore build di livello 5 per un personaggio che, per tema, brandisce uno scudo e una lancia reddit