Un agente ha applicato lo “scudo” per la prima volta agli operatori coinvolti nell'intervento che ha portato alla morte di un uomo a Bologna. L'episodio si è verificato durante l'uso delle manette, con il 43enne deceduto mentre era in custodia. La misura, denominata modello 45 bis, viene ora adottata per tutelare gli agenti coinvolti in casi di decesso durante operazioni di polizia.

Sulla morte di Abderahim Fakir scatta per la prima volta lo “scudo” per gli agenti e operatori sanitari coinvolti nell’intervento in cui ha perso la vita il 43enne. Per gli accertamenti sul decesso dell’uomo di origini marocchine, bloccato a terra e ammanettato da due poliziotti, la procura di Bologna ha applicato il cosiddetto modello 45 bis, che non prevede l’iscrizione nel registro degli indagati ma in un registro separato. L’applicazione del modello 45 bis La procura guidata da Paolo Guido ha infatti iscritto un procedimento nell’apposito modello 45 bis, “nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento”, quattro operatori dell’ambulanza e i due poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna, dopo la segnalazione dell’uomo in stato di agitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Virgilio.it - Morto ammanettato a Bologna, applicato per la prima volta lo "scudo" agli agenti: cos'è il modello 45 bis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morto ammanettato a Bologna, applicata la norma sullo "scudo" per gli agenti: è la prima volta | Il pm: "I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete"

«Scudo penale» per i poliziotti di Bologna, ecco come funziona la nuova norma e il modello 45 bisLa morte di un uomo durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna ha suscitato discussioni sulla normativa che offre uno scudo...

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato. Lepore e De Pascale: 'Sia fatta luce'; Uomo ammanettato muore durante un intervento di polizia a Bologna. La Questura: Agenti chiamati dai cittadini. Bodycam a disposizione dei pm; 'Aiuto, basta', muore a Bologna durante un fermo di polizia; Aiuto, basta. Muore ammanettato dalla polizia, la famiglia chiede giustizia.

A Bologna il sit-in dei parenti dell'uomo morto ammanettato: È un assassinio di Stato x.com

Fakir Abderrahim morto ammanettato a Bologna: indagati poliziotti e sanitari per omicidio colposoPrimo caso di applicazione del nuovo Registro Mod. 45 bis per gli agenti intervenuti nei confronti di Fakir Abderrahim. La Procura acquisisce i video delle bodycam e dispone l'autopsia ... tg.la7.it

Cosa sappiamo dell’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia reddit

Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video onlineLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Coisp: 'Bodycam agenti diranno la verità' ... tg24.sky.it