I legali del gioielliere coinvolto nel caso Roggero hanno richiesto un differimento della pena. La gioielleria è stata riaperta dopo la prima visita nel carcere di Bollate, definita “emozionante” dalla moglie del gioielliere. La richiesta di differimento è stata avanzata nel corso delle procedure legali, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi o le tempistiche. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione giudiziaria.

Gioielleria riaperta dopo la prima visita nel carcere di Bollate. Un incontro “emozionate” come descritto dalla moglie di Roggero. Il gioielliere si starebbe adattando alla sua vita in carcere, nel frattempo i legali chiedono il differimento della pena La difesa diMario Roggero ha presentato adesso un’istanza anche al Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, che si aggiunge alla richiesta di grazie presentata dalla moglie. Secondo quanto si apprende, dopo avere saputo della trasmissione degli atti da Torino a Milano, ieri sera il legale ha inviato una Pec ai magistrati milanesi reiterando l’istanza di differimento della pena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, i legali chiedono il differimento della pena

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