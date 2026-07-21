Un calazio si presenta come un rigonfiamento sulla palpebra, dovuto all’ostruzione di una ghiandola sebacea, di solito di Meibomio. Può comparire sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore, crescendo lentamente e assumendo la forma di una piccola massa dura. La durata varia, ma può persistere settimane o mesi. È importante distinguerlo dall’orzaiolo, che è più doloroso e infiammato. La presenza di dolore, infiammazione o cambiamenti significativi richiede una visita oculistica.

Il calazio è un rigonfiamento della palpebra causato dall’ostruzione di una ghiandola sebacea, quasi sempre una ghiandola di Meibomio. Può comparire sulla palpebra superiore o inferiore, crescere lentamente e presentarsi come una piccola pallina dura sotto la pelle. Nella maggior parte dei casi non è pericoloso, non è contagioso e tende a risolversi con il tempo, ma può diventare fastidioso quando aumenta di volume, arrossa la palpebra o preme sull’occhio fino ad appannare la vista. La differenza principale con l’orzaiolo è il dolore: l’orzaiolo è di solito un’infezione acuta, dolorosa, spesso vicina al bordo delle ciglia. Il calazio è invece un’infiammazione non infettiva, più interna e spesso poco dolente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cos'è il calazio? Quanto dura? Come distinguerlo dall’orzaiolo e quando serve l’oculista? Cause, cure e segnali da non ignorare

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