Cos' è il calazio? Quanto dura? Come distinguerlo dall’orzaiolo e quando serve l’oculista? Cause cure e segnali da non ignorare
Un calazio si presenta come un rigonfiamento sulla palpebra, dovuto all’ostruzione di una ghiandola sebacea, di solito di Meibomio. Può comparire sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore, crescendo lentamente e assumendo la forma di una piccola massa dura. La durata varia, ma può persistere settimane o mesi. È importante distinguerlo dall’orzaiolo, che è più doloroso e infiammato. La presenza di dolore, infiammazione o cambiamenti significativi richiede una visita oculistica.
Il calazio è un rigonfiamento della palpebra causato dall’ostruzione di una ghiandola sebacea, quasi sempre una ghiandola di Meibomio. Può comparire sulla palpebra superiore o inferiore, crescere lentamente e presentarsi come una piccola pallina dura sotto la pelle. Nella maggior parte dei casi non è pericoloso, non è contagioso e tende a risolversi con il tempo, ma può diventare fastidioso quando aumenta di volume, arrossa la palpebra o preme sull’occhio fino ad appannare la vista. La differenza principale con l’orzaiolo è il dolore: l’orzaiolo è di solito un’infezione acuta, dolorosa, spesso vicina al bordo delle ciglia. Il calazio è invece un’infiammazione non infettiva, più interna e spesso poco dolente. 🔗 Leggi su Amica.it
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