Con le temperature elevate, praticare sport può diventare rischioso. Durante l’attività fisica, il corpo genera calore, e con il caldo torrido, il rischio di colpi di calore e disidratazione aumenta. I segnali di allarme includono vertigini, nausea e crampi muscolari. È importante interrompere l’attività e idratarsi. Le autorità raccomandano di evitare esercizi nelle ore più calde e di ascoltare i segnali del corpo per prevenire problemi di salute.

Sono in molti a chiedersi se sia pericoloso per la salute fare attività sportiva con il caldo torrido che sta accompagnando le nostre giornate. “Quando facciamo attività fisica, il nostro apparato muscolo-scheletrico produce un’inevitabile quota di calore. Per evitare un eccessivo aumento delle temperature interne, i vasi sanguigni si dilatano per disperdere calore verso l’esterno e, contestualmente, iniziamo a sudare”, spiega a LaSalute di LaPresse Andrea Bernetti, segretario generale Simfer e ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento. Dai crampi al colpo di calore. Quando la temperatura esterna si aggira attorno ai 30 gradi, “questo delicato meccanismo già lavora al suo massimo regime fisiologico, espandendo l’organismo a rischi crescenti”, avverte l’esperto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo, quando lo sport diventa un pericolo: i segnali da non ignorare

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