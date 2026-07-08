Una conduttrice ha condiviso sui social di aver subito un intervento per rimuovere un basalioma sul naso, inizialmente scambiato per un foruncolo. Ha mostrato un cerotto bianco e un livido sotto l’occhio, parlando della convalescenza. Il carcinoma basocellulare è un tumore della pelle che può presentarsi come una neoformazione non dolorosa. È importante consultare un dermatologo se si notano lesioni persistenti o cambiamenti cutanei sospetti.

U n cerotto bianco sul lato sinistro del naso, un livido sotto l’occhio e la scelta di mostrarsi senza filtri. Nadia Mayer, volto di Casa a Prima Vista, ha raccontato sui social la convalescenza dopo l’intervento per rimuovere un basalioma, un tumore della pelle che lei stessa, all’inizio, aveva scambiato per un piccolo foruncolo. «Cerotto sì, ferma mai», ha scritto, accompagnando le immagini del post operatorio. Nei giorni precedenti aveva spiegato ai follower: «Ho una macchiolina che abbiamo scoperto essere un basalioma, io pensavo fosse un foruncolino». Un racconto personale che diventa anche un messaggio di prevenzione: quando una macchia, una crosticina o una lesione della pelle non guarisce, è meglio non aspettare e rivolgersi al dermatologo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice ha raccontato l’intervento per un basalioma sul naso, che all’inizio sembrava un foruncolo. Che cos’è il carcinoma basocellulare, quali segnali non ignorare e quando rivolgersi al dermatologo

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