Cosa prevede la nuova legge elettorale e perché conviene a Meloni

La nuova legge elettorale introduce un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 3%, prevedendo premi di maggioranza e liste collegate. La riforma favorisce la stabilità governativa e aumenta le possibilità di alleanze tra partiti. Per il governo in carica, la legge potrebbe favorire un assetto più stabile e la possibilità di ottenere maggioranze più facilmente. La riforma è stata approvata dopo una lunga discussione parlamentare e prevede modifiche alle modalità di attribuzione dei seggi.

Questo è un estratto di “Non ho capito”, la newsletter di Linkiesta che ogni sabato mattina alle 7 rimette in ordine la notizia di cui parlano tutti. È curata da Andrea Fioravanti. Finora abbiamo parlato del caso Garlasco, dell’hantavirus, di Magnifica Humanitas, dei Mondiali di calcio, dello scontro tra Meloni e Trump, di Marine Le Pen e dei lefebvriani. Se vuoi iscriverti, clicca qui. Qual è la notizia? Giovedì 16 luglio la Camera dei deputati ha approvato la nuova legge elettorale, soprannominata dai media “Melonellum” o “Stabilicum” a seconda delle occasioni. I voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto, sono stati 217, i contrari 152 e gli astenuti 2. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Cosa cè nella nuova legge elettorale proposta dalla destra

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