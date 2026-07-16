Nuova legge elettorale approvata dalla Camera dal premio di maggioranza al voto dei fuorisede | cosa prevede

La Camera ha approvato lo Stabilicum, il nuovo sistema di voto voluto dal centrodestra, con 217 voti favorevoli e 152 contrari in uno scrutinio segreto. La riforma introduce il premio di maggioranza e prevede modifiche anche per il voto dei fuorisede. La decisione ha scatenato proteste da parte delle opposizioni, che hanno espresso dissenso dopo la votazione. La legge elettorale ora passa all’esame del Senato.

Dopo giorni politicamente complessi, la Camera ha approvato lo Stabilicum, ovvero il nuovo sistema di voto voluto dal centrodestra. La riforma della legge elettorale entra così nel vivo, con 217 sì e 152 no in uno scrutinio segreto che hanno dato il via a un’ampia protesta da parte delle opposizioni. A favore i partiti di maggioranza, soli contro tutti gli altri, compreso Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che era sembrato di colpo un potenziale alleato. Il testo passa ora all’esame del Senato. La maggioranza è dunque riuscita a portare a casa il primo via libera. Ma cosa prevede davvero la nuova legge elettorale? Dal premio di maggioranza alle liste bloccate, fino al voto per i fuori sede, vediamo i punti principali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Nuova legge elettorale, via libera della Camera: 217 sì e 152 no, ora il testo passa al Senato

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