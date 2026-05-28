Elezioni politiche 2027 | cosa prevede la riforma della legge elettorale?
La riforma della legge elettorale torna al centro del dibattito politico in vista delle elezioni del 2027. La proposta prevede modifiche al sistema di voto e ai meccanismi di assegnazione dei seggi. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma il tema resta prioritario tra i rappresentanti delle forze politiche. La discussione si concentra su come strutturare il sistema elettorale per le prossime consultazioni.
Roma, 28 maggio 2026 – La riforma della legge elettorale torna al centro del confronto politico in vista delle prossime elezioni politiche. Il testo in discussione alla Camera punta a cambiare in profondità il sistema con cui vengono eletti deputati e senatori, superando l’impianto del Rosatellum, la legge oggi in vigore e utilizzata nelle elezioni politiche del 2018 e del 2022. La proposta, presentata da esponenti della maggioranza, introduce un modello proporzionale con premio di governabilità. In termini concreti significa che i seggi verrebbero distribuiti in base ai voti ottenuti da liste e coalizioni, ma con un correttivo destinato a favorire la formazione di una maggioranza parlamentare più stabile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Elezioni politiche 2027, ecco cosa penso di Silvia Salis
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