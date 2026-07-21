La Cassazione ha confermato la condanna per il gioielliere di Grinzane Cavour, coinvolto in un episodio che ha portato alla morte di due rapinatori e al ferimento di un altro. La decisione definitiva ha suscitato reazioni tra gli italiani, con molti considerandola come una risposta dura. Secondo alcuni commentatori, la sentenza viene vista come un segnale chiaro sulla legittima difesa. I numeri e le opinioni pubbliche evidenziano un dibattito acceso su questo caso.

La sentenza definitiva della Cassazione ha aperto un nuovo capitolo nel caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo uomo. Dopo la decisione della Suprema Corte del 15 luglio, la vicenda giudiziaria ha superato i confini delle aule di tribunale, diventando un tema di forte discussione anche nello spazio digitale. Sui social network il caso ha generato un acceso confronto tra posizioni diverse, ma secondo un’analisi del web realizzata da Arcadia, società guidata da Domenico Giordano, per il programma televisivo “L’Aria che tira” di La7, il clima prevalente nelle conversazioni online sarebbe favorevole al gioielliere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa pensano gli italiani”. Mario Roggero, i numeri sono clamorosi: “Per loro è uno schiaffo…”

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Perché il caso di Mario Roggero non è legittima difesa

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