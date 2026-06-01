Lo pensano gli italiani Mattarella il sondaggio è clamoroso | cosa dicono i numeri
Un sondaggio rivela che il presidente della Repubblica italiana mantiene un livello di consenso molto elevato tra la popolazione. I numeri mostrano una percentuale significativa di italiani che approvano l’operato e la figura del presidente. La rilevazione indica una stabilità nel sostegno pubblico, anche in un contesto di cambiamenti politici e sociali. I dati sono stati diffusi in un momento in cui si discute di fiducia nelle istituzioni.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella registra un livello di consenso ancora molto alto nel Paese. È quanto indica un recente sondaggio dell’istituto Demos, pubblicato da Repubblica, che misura un gradimento ampio e distribuito su aree politiche diverse.Nel campo del Partito Democratico l’apprezzamento per il Capo dello Stato arriva all’89%. Il dato, secondo quanto riportato, evidenzia una valutazione particolarmente favorevole tra gli elettori di centrosinistra, dove la figura di Mattarella viene associata a equilibrio istituzionale e autorevolezza.Percentuali elevate si riscontrano anche tra i sostenitori di Italia Viva. Il... 🔗 Leggi su Tvzap.it
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Cosa pensano gli italiani ?? facebook
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