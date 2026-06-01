Lo pensano gli italiani Mattarella il sondaggio è clamoroso | cosa dicono i numeri

Notizia in breve

Un sondaggio rivela che il presidente della Repubblica italiana mantiene un livello di consenso molto elevato tra la popolazione. I numeri mostrano una percentuale significativa di italiani che approvano l’operato e la figura del presidente. La rilevazione indica una stabilità nel sostegno pubblico, anche in un contesto di cambiamenti politici e sociali. I dati sono stati diffusi in un momento in cui si discute di fiducia nelle istituzioni.