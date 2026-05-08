C’è un partito in volo Sondaggi italiani numeri clamorosi | soltanto uno sorride davvero
Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani mostrano un quadro in rapido cambiamento, con un solo partito che registra una crescita significativa rispetto alle altre forze politiche. I dati indicano un aumento di consensi per questa formazione, mentre gli altri partiti restano stabili o registrano cali. La situazione riflette un panorama politico in evoluzione, con i numeri che continuano a essere monitorati con attenzione.
Nuovo aggiornamento sulle intenzioni di voto degli italiani e cambia ancora l’equilibrio tra i partiti. Dopo settimane di flessione, Fratelli d’Italia torna a crescere, mentre nel centrosinistra il Partito Democratico recupera terreno e il Movimento 5 Stelle continua il suo lento ma costante trend positivo. Il dato che colpisce maggiormente riguarda invece le forze centriste: Azione scivola nuovamente sotto la soglia del 3%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra registra una delle performance peggiori dall’inizio dell’anno. Fratelli d’Italia recupera consensi. Secondo il sondaggio realizzato tra il 6 e l’8 maggio 2026 su un campione di 2.300 intervistati con metodo CAWI, Fratelli d’Italia guadagna un decimale e sale al 28,7%.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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