Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani mostrano un quadro in rapido cambiamento, con un solo partito che registra una crescita significativa rispetto alle altre forze politiche. I dati indicano un aumento di consensi per questa formazione, mentre gli altri partiti restano stabili o registrano cali. La situazione riflette un panorama politico in evoluzione, con i numeri che continuano a essere monitorati con attenzione.

Nuovo aggiornamento sulle intenzioni di voto degli italiani e cambia ancora l’equilibrio tra i partiti. Dopo settimane di flessione, Fratelli d’Italia torna a crescere, mentre nel centrosinistra il Partito Democratico recupera terreno e il Movimento 5 Stelle continua il suo lento ma costante trend positivo. Il dato che colpisce maggiormente riguarda invece le forze centriste: Azione scivola nuovamente sotto la soglia del 3%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra registra una delle performance peggiori dall’inizio dell’anno. Fratelli d’Italia recupera consensi. Secondo il sondaggio realizzato tra il 6 e l’8 maggio 2026 su un campione di 2.300 intervistati con metodo CAWI, Fratelli d’Italia guadagna un decimale e sale al 28,7%.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “C’è un partito in volo”. Sondaggi italiani, numeri clamorosi: soltanto uno sorride davvero

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