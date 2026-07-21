Dopo l’Australia, il Canada, il Kazakistan e la Bielorussia, il giro del mondo si chiude a una manciata di chilometri da casa. Venerdì 11 settembre alle 21 piazza Signorelli ospita una tappa del " 50 World Tour. Storia di un Equilibrista", il progetto con cui Pupo sta celebrando i cinquant’anni di carriera. Il concerto rientra nel cartellone di appuntamenti che accompagna Cortonantiquaria 2026. Quello che va in scena non è un concerto nel senso tradizionale del termine. La formula messa a punto per il tour alterna canzoni e racconto: le immagini scorrono, il filo autobiografico tiene insieme i brani, e il pubblico si trova davanti a una narrazione che affianca alla parte più nota della vicenda artistica anche i passaggi meno comodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortonantiquaria porta Pupo. A settembre in piazza Signorelli una tappa del tour mondiale

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