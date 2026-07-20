Arezzo, 20 luglio 2026 – Pupo 50 world tour .Storia di un Equilibrista è il titolo scelto per questa edizione live del tour mondiale di Enzo Ghinazzi, in arte PUPO, che si arricchisce di nuovi racconti, nuove immagini e nuove canzoni, tratte dal suo più recente album, intitolato "INSIEME". Il concerto a Cortona è in piazza Signorelli, venerdì 11 settembre alle ore 21.00. Dal 2025 a oggi PUPO celebra i suoi 50 anni di carriera, festeggiando questo importante anniversario con un evento unico, portando in scena i suoi intramontabili successi musicali e il racconto autentico di una vita straordinaria. Un appuntamento imperdibile. Un'esperienza musicale ed umana straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortonantiquaria presenta "Pupo 50 World Tour"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cortonantiquaria svela l’anteprima. Venti espositori e pezzi pregiati. Un musical e concerto di PupoDal 29 agosto al 13 settembre, il Centro Convegni Sant’Agostino ospita la 64ª edizione di Cortonantiquaria, la più antica mostra mercato nazionale...

Pupo torna a Firenze: qui si chiude il tour dei 50 anni di carrieraPupo ha annunciato che concluderà il suo tour celebrativo “Pupo 50… Storia di un equilibrista” a Firenze.