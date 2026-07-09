Dal 29 agosto al 13 settembre, il Centro Convegni Sant’Agostino ospita la 64ª edizione di Cortonantiquaria, la più antica mostra mercato nazionale dedicata all’antiquariato. Venti espositori presentano pezzi pregiati, tra mobili, dipinti e oggetti d’arte. Durante la manifestazione, ci saranno anche un musical e un concerto di un artista noto, Pupo. La fiera si svolge senza interruzioni dal 1963.

Torna a fine estate l’appuntamento con l’antiquariato d’eccellenza. Dal 29 agosto al 13 settembre il Centro Convegni Sant’Agostino ospita la sessantaquattresima edizione di Cortonantiquaria, la più antica Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato d’Italia, in scena senza interruzioni dal 1963. Oltre venti espositori proporranno oggetti di alto antiquariato certificato: mobili, argenterie, gioielli, tappeti, ceramiche e maioliche, dipinti e sculture. Ricco, come da tradizione, il programma di iniziative collaterali. Spicca la prima assoluta di " Notre-Dame de Paris – Opera Musical ", con musiche, testi e drammaturgia inediti tratti dal romanzo di Victor Hugo (in programma il 10 settembre), affiancata dal concerto di Pupo (11 settembre). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortonantiquaria svela l’anteprima. Venti espositori e pezzi pregiati. Un musical e concerto di Pupo

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