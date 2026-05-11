Le vie dell’Acqua tutto pronto per l' evento conclusivo della quinta edizione

Venerdì 15 maggio 2026, alle 9.30, si terrà l’evento finale della quinta edizione di “Le vie dell’Acqua” nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città. Alla cerimonia parteciperanno l’onorevole Piero De Luca, il presidente dell’Ente Idrico Campano e l’avvocato Anna Ferrazzano, presidente di Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi. L’appuntamento conclude un ciclo di iniziative sul tema dell’acqua e delle risorse idriche.

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