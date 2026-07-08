Cortona tutto pronto per la VIII edizione de La Cortonese
Arezzo, 8 luglio 2026 – Cortona, tutto pronto per la VIII edizione de "La Cortonese ". Domenica 12 luglio si rinnoverà l'appuntamento con "La Cortonese", la ciclostorica della città di Cortona giunta quest'anno alla sua VIII edizione. L'evento sportivo si svolgerà all'interno del programma della XXXII Festa dello Sport, prevista dall'11 al 19 luglio presso le strutture della Polisportiva Val di Loreto. Il fine settimana della manifestazione inizierà nella giornata di sabato 11 luglio, con l'apertura dei mercatini Vintage e l'apertura delle iscrizioni, la sera sarà presentato il libro "La Ragazza dai Pantaloni Verdi", scritto dal giornalista Luca Serafini, incentrato sulla storia di Giusy. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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