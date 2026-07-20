A Bologna, durante una manifestazione organizzata dal sindaco in ricordo di un facchino deceduto, alcuni manifestanti hanno lanciato una bomba carta davanti alla Prefettura e alla Questura. La polizia in tenuta anti sommossa ha risposto caricando con idranti e lacrimogeni. Il pubblico ministero ha deciso di adottare lo “scudo” come misura di sicurezza. La protesta si è svolta in piazza Roosevelt, coinvolgendo le forze dell’ordine e i partecipanti.

Incidenti, a Bologna, durante la manifestazione voluta dal sindaco, Matteo Lepore, per la morte del facchino Abderrahim Fakir. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt davanti a Prefettura e Questura, con gli agenti in tenuta anti sommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Bologna, morte di Fakir: manifestanti lanciano bomba carta contro la polizia. Il pm adotta lo “scudo”

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