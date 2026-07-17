venezia scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro lo yacht boardwalk

A Venezia, si sono verificati scontri tra la polizia in tenuta antisommossa e manifestanti durante un corteo contro lo sbarco di uno yacht di lusso. La protesta si è concentrata contro la presenza di un ambasciatore straniero nella Laguna. Durante gli scontri, alcuni manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alle forze dell’ordine, che hanno risposto con interventi di contenimento. Non ci sono notizie di feriti o arresti. La situazione è tornata alla normalità poco dopo.

A Venezia brevi scontri tra polizia in tenuta antisommossa e manifestanti in protesta contro la presenza nella Laguna dell’ ambasciatore americano Tilman J. Fertitta, arrivato in città a bordo del suo yacht “Boardwalk” da 117 metri. Circa cento agenti sono stati schierati a protezione dell’imbarcazione e il corteo, a cui avrebbero partecipato oltre 300 persone, ha marciato verso di loro, reggendo in testa un maxi striscione con la scritta “ Venezia non si U$A “. I manifestanti hanno contestato lo sfoggio di ricchezza espresso dal maxi yacht e hanno scandito slogan in favore della lotta alla crisi climatica. Nel tardo pomeriggio, quando le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro Israele ALLA BIENNALE DI VENEZIA

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Due 'morti nello schianto, cinque feriti e due ragazze gravi' nella 'strada della morte', 'lutto cittadino' ma nessuna analisi delle cause [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit